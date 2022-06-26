Bobruin.by . Мой Бобруйск

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У времени есть своя память.

У времени есть своя память.

Есть у каждого народа события и даты, которые он не забывает. Для белорусского народа одной из таких дат является Великая Отечественная война.

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