История 21-летнего парня: "как я выбрался из депрессии и что делать другим"

Мы решили расширить формат нашего канала «Хакнем Школа» и дать слово самим ученикам школ и ВУЗов. Теперь здесь будут не только учебные статьи по разным дисциплинам, но и личные истории, мысли и переживания ребят.
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