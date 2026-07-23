Американист Блохин: США и Европа не заинтересованы в переговорах

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин в интервью "Новости Mail" прокомментировал переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле.
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