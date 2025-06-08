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Захарова поинтересовалась, является ли отказ забирать тела решением Зеленского

Захарова поинтересовалась, является ли отказ забирать тела решением Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова задалась вопросом о том, было ли решение украинской стороны не забирать тела погибших солдат ВСУ личной инициативой Владимира Зеленского или ему это запретили делать в НАТО.

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