Промпредприятия Кубани начнут сотрудничать с военными разработчиками

В краевой столице прошла встреча министра промышленный политики региона Дмитря Хмелько, ио начальника Военного инновационного технополиса «ЭРА» полковника Антона Малаховецкого и директора Фонда развития промышленности края Дмитрия Цаплева.
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