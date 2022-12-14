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У Кучерова ассистентский хет-трик в матче с «Сиэтлом». Он набрал 11+31 в 28 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в матче чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (6:2). Россиянин продлил результативную серию (1+6) до 5 игр, не забив при этом в 4-м матче подряд.

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