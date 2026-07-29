Мурашко: ситуация с дефицитом врачей начнет улучшаться через 2-3 года

Дефицит медицинских кадров в России сохраняется, однако ситуация постепенно улучшается. Существенные изменения в этой сфере могут произойти в ближайшие два-три года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
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