Росстандарт приостановил продажу нескольких марок китайских грузовиков

Китайские грузовые автомобили и спецтехнику нескольких марок нельзя будет продавать в России до устранения нарушений.
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