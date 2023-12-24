Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3 км над уровнем моря

Специалисты зафиксировали выброс пепла на высоту 3 км над уровнем моря на курильском вулкане Эбеко. Об этом 24 декабря сообщили в Камчатском филиале федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба».
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