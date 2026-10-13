«Чебурашка» собрал 6,7 млрд рублей, а «Викинг» не окупился — как считают прибыль российского кино

В российском кинопрокате высокие кассовые сборы не всегда означают, что фильм окупил производство. RT изучил финансовую сторону киноиндустрии и выяснил, почему бюджет картины во многом определяет её коммерческие перспективы и как на расходы влияет искусственный интеллект.
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