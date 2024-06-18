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Генменеджер «Сан-Хосе» о слухах про обмен Кутюра: «Абсолютная ложь. Это наш лидер и капитан. У Логана был тяжелый год, но мы его поддерживаем»

Из-за травмы нижней части тела 35-летний нападающий провел только 6 матчей в сезоне НХЛ-2023/24.  Контракт канадца с кэпхитом 8 миллионов долларов действует до завершения сезона-2026/27.

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