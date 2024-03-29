Расчеты РСЗО «Ураган» уничтожили опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» артиллерийской бригады 5-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» из Приморского края наносят ракетные удары по опорным пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
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