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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль о нервах в первом матче за 11 месяцев: «Внутри себя ты надеешься, что будешь играть на высоком уровне, но знаешь, что все может обернуться катастрофой»

– Вы сказали, что для вас это был эмоциональный день. Могли бы вы рассказать, что чувствовали перед матчем? В подтрибунке все было как обычно или были нервы, к которым вы не привыкли? – Думаю, это очень легко объяснить.

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