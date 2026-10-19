В Санкт-Петербурге у пяти человек, госпитализированных 16 октября, подтвердилась оспа обезьян. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на клиническую инфекционную больницу имени Боткина.
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