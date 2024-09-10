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Царьград

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Уголовное дело о теракте завели после атаки украинских БПЛА на регионы России

Уголовное дело о теракте завели после атаки украинских БПЛА на регионы России

Всего средства ПВО уничтожили 144 беспилотника.Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА на регионы России.

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