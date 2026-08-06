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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матч «Зальцбурга» и «Пафоса» в ЛЕ прерван из-за сильного ливня. Команды не играют уже больше часа

Матч « Зальцбурга » и « Пафоса » в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы прерван из-за из-за проливного дождя.

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