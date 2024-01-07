Опубликованы подробности взрыва в калянной

Стали известны подробности взрыва в Домодедовской кальянной. Об этом пишет издание «Лента.ру». В районе шести часов утра 43-летний местный житель зашел в заведение и стал угрожать присутствующим пистолетом и гранатой РГД-5.
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