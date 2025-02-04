Москалькова призвала ООН отреагировать на удар ВСУ по автобусу с детьми

Верховный комиссар ООН по правам человека, Комитет ООН по правам ребенка должны жестко отреагировать на чудовищную атаку украинских боевиков беспилотником по автобусу с мирными жителями, детьми в Васильевском муниципальном округе Запорожской области.
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