Кинжал для амока – малайский крис

Лавка по продаже крисов. Базар искусств. Куала-ЛумпурАмок (от малайск. amuk «впасть в слепую ярость и убивать») – психическое состояние, определяемое в психиатрии как этноспецифический синдром, характерный для жителей Малайзии, Филиппин, Индонезии и близких районов, которое характеризуется резким физическим возбуждением (как правило, человек обращается в бег) и беспричинными нападениями на людей вплоть до их убийства.