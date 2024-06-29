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Кинжал для амока – малайский крис

Кинжал для амока – малайский крис

Лавка по продаже крисов. Базар искусств. Куала-ЛумпурАмок (от малайск. amuk «впасть в слепую ярость и убивать») – психическое состояние, определяемое в психиатрии как этноспецифический синдром, характерный для жителей Малайзии, Филиппин, Индонезии и близких районов, которое характеризуется резким физическим возбуждением (как правило, человек обращается в бег) и беспричинными нападениями на людей вплоть до их убийства.

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