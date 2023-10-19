Международный день повара отмечается 20 октября более чем в 70 странах. Этот праздник был учрежден в 2004 году по инициативе Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров, в которую входят около восьми миллионов человек со всех концов света.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии