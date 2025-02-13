Врач Рахимова: грудное молоко остается "золотым стандартом" в питании младенцев

В последние годы появились мнения, что грудное молоко полезно только от совершенно здоровых женщин. И, учитывая распространенность различных дефицитных состояний и заболеваний, что смеси могут быть лучшим выбором для вскармливания ребенка.
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