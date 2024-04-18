РБК: фармкомпания AstraZeneca обратилась в СКР из-за препарата «Форсига»

Российское подразделение британо-шведской фармкомпании AstraZeneca обвинило химико-фармацевтический комбинат «Акрихин» в нарушении патента на препарат для диабетиков с международным непатентованным наименованием дапаглифлозин.
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