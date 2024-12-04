В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму

Суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», занимающейся торговлей орехами и фруктами, он обвиняется в содействии террористической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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