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В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму

В Москве продавца орехов и фруктов обвинили в содействии терроризму

Суд арестовал жителя Москвы, работающего менеджером по продажам в компании «Фрэш Натс», занимающейся торговлей орехами и фруктами, он обвиняется в содействии террористической деятельности, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

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