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Закон, порядок, государство

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Расчет ПТРК «Фагот» российских десантников уничтожил ретранслятор пункта управления БпЛА ВСУ на острове Первомайский в Днепровском лимане

Расчет ПТРК «Фагот» российских десантников уничтожил ретранслятор пункта управления БпЛА ВСУ на острове Первомайский в Днепровском лимане

Расчет установки оперативно выдвинулся на огневую позицию, осуществил пуски управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы по указанным целям и точными попаданиями уничтожил цели, выявленные воздушной разведкой ВДВ на острове.

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