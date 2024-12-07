Подводный парк развлечений: зачем на дно океанов и озер отправляют статуи, машины и даже самолеты

Что общего у затопленных скульптур, старых самолётов и кораблей на дне моря? Ответ прост: это искусственные рифы, которые не только поддерживают экосистему, но и становятся уникальными объектами для дайвинга.
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