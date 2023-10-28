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Дзен Дневник

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Блузка с бантом в осенних трендах

Блузка с бантом в осенних трендах

Как только закончилась теплая пора и женское внимание переключилось на многослойные образы, в которых часто присутствуют всевозможные рубашки и блузки, немедленно начал всплывать неоднозначный тренд прошлых сезонов — блузка с бантом.

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