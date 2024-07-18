Жители Печатников попросили благоустроить дворы возле школы «Спектр»

Собрано больше 200 подписей Жители столичного района Печатники обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве территории рядом со школой «Спектр», расположенной по адресу: ул.
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