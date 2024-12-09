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Не только о футболе

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«Краснодар» – лидер РПЛ, камбэк «Челси» после привозов Кукурельи, Кубок конструкторов у «Макларена», «МЮ» уволил Эшуорта через 5 месяцев, последняя гонка Хэмилтона за «Мерседес» и другие новости

«Краснодар» – лидер РПЛ, камбэк «Челси» после привозов Кукурельи, Кубок конструкторов у «Макларена», «МЮ» уволил Эшуорта через 5 месяцев, последняя гонка Хэмилтона за «Мерседес» и другие новости

1. «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в главном матче 18-го тура РПЛ – 0:0. Казарцев отменил гол Кордобы на 83-й из-за офсайда Олусегуна и не назначил пенальти в пользу «быков».

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Комментарии
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КУАТ
Симпатичная турнирная таблица РПЛ.
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