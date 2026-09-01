Вестник Бабушки...
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Вестник Бабушкинского района

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В Бабушкинском районе прошла акция «Безопасный транспорт»

В преддверии нового учебного года в Бабушкинском районе традиционно прошла профилактическая акция, приуроченная к 1 сентября.

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