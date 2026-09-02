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Юрист Хаминский: отсутствие приказа об отпуске не всегда означает прогул

Юрист Хаминский: отсутствие приказа об отпуске не всегда означает прогул

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский рассказал, что устное согласование отпуска может защитить работника от увольнения за прогул, если договорённость с руководителем удастся доказать.

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