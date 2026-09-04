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Под Красноярском двухлетний ребенок поджег дом и погиб в огне

Под Красноярском двухлетний ребенок поджег дом и погиб в огне

Двухлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме в Козульском округе Красноярского края. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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