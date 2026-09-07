Чёрный ворон над судьбой

Глубокая осень 1993 года. В заброшенной деревне двое сестёр — тринадцатилетняя Маша и восьмилетняя Лиза — пытаются выжить под одной крышей с матерью-алкоголичкой, которая давно променяла детей на бутылку и случайных мужчин.
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