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ВСУ всё быстрее теряют волю к обороне «фортеци» Славянск-Краматорск – Стешин

ВСУ всё быстрее теряют волю к обороне «фортеци» Славянск-Краматорск – Стешин

Обороняя Славянско-Краматорскую агломерацию, украинская сторона давно смирилась с её потерей, однако цепляется за выгодные позиции, чтобы потянуть время.

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