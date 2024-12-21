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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Три вратаря – Шестеркин, Линдгрен и Мюррей – стали звездами дня в НХЛ

Три вратаря вошли в тройку лучших игроков лиги по итогам очередного дня.  Третья звезда – вратарь «Торонто» Мэтт Мюррей, отразивший 24 из 27 бросков в матче с «Баффало» (6:3).

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