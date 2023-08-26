В Петербурге и Ленобласти спрос на квартиры на вторичном рынке вырос вдвое

При этом корректировка цены остаётся в пределах 1%. Спрос на вторичном рынке в Петербурге и Ленинградской области в январе—июне составил почти 50%, при этом корректировка цены незначительна, остаётся в пределах 1%, пишет «Деловой Петербург».
При этом корректировка цены остаётся в пределах 1%. Спрос на вторичном рынке в Петербурге и Ленинградской области в январе—июне составил почти 50%, при этом корректировка цены незначительна, остаётся в пределах 1%, пишет «Деловой Петербург».
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