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FiNE NEWS

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Шоумен Сергей Писаренко внесён в базу «Миротворца» после переезда в Россию

Российский актёр и шоумен Сергей Писаренко оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Информация о нём, включая дату рождения и адрес проживания в Москве, была внесена на сайт 12 сентября 2026 года.

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