Марочко рассказал о способах ВСУ компенсировать недостаток артиллерии

На краснолиманском направлении в районе населенного пункта Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР) Вооруженные силы Украины (ВСУ) компенсируют снижение артиллерийского огня использованием ударных беспилотников.
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