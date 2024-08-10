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Пронедра

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Резкое понижение температуры в Москве: что ожидать в начале недели

Резкое понижение температуры в Москве: что ожидать в начале недели

Резкое понижение температуры в Москве: что ожидать в начале недели Ольга ВайленкоВ начале следующей недели москвичей ожидает резкое понижение температуры.

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