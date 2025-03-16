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Поглумившийся над инвалидом комик Останин отрицает факт оскорбления участника СВО

Поглумившийся над инвалидом комик Останин отрицает факт оскорбления участника СВО

Стендапер Артемий Останин, в отношении которого СК России возбудил уголовное дело, отрицает факт оскорбления безногого ветерана СВО.

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