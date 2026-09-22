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В Таиланде продолжается вспышка ковида: туры россиян не отменяют, отели работают

В Таиланде продолжается вспышка ковида: туры россиян не отменяют, отели работают

С начала года в Тиаланде официально выявлены почти 136 тысяч случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и практически половина из них – 65 тысяч – приходится на последний месяц: с 9 августа по 8 сентября.

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