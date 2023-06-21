Сахар назван в числе 4-х продуктов, приближающих старость и смерть

Какие еще продукты снижают наши шансы на полноценную жизнь?Есть ряд продуктов, которые, благодаря усилиям современной индустрии и рекламы стали повседневными элементами рациона человека, но к которым человеческий организм не сумел адаптироваться.
Какие еще продукты снижают наши шансы на полноценную жизнь?Есть ряд продуктов, которые, благодаря усилиям современной индустрии и рекламы стали повседневными элементами рациона человека, но к которым человеческий организм не сумел адаптироваться.
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