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«Переизбыток офицерских кадров»: как разрушали высшее военное образование России

«Переизбыток офицерских кадров»: как разрушали высшее военное образование России

Первые военные вузы пошли под нож в 1992 году – это были Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны и Хабаровское высшее военное строительное командное училище.

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