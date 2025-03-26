Израиль атаковал Газу и сирийскую Дера'а, погибли 43 человека

Порядка 37 человек в секторе Газа уничтожила израильская армия за вторник 25 марта. По сведениям телеканала Al Jazeera, также ударам израильской авиации подверглась сирийская территория, где жертвами атак стали шесть человек.
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