Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Израиль атаковал Газу и сирийскую Дера'а, погибли 43 человека

Израиль атаковал Газу и сирийскую Дера'а, погибли 43 человека

Порядка 37 человек в секторе Газа уничтожила израильская армия за вторник 25 марта. По сведениям телеканала Al Jazeera, также ударам израильской авиации подверглась сирийская территория, где жертвами атак стали шесть человек.

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