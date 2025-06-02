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Мода и Шоу-бизнес

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В Сети подозревают, что Лена Перминова рассталась с молодым бойфрендом

В Сети подозревают, что Лена Перминова рассталась с молодым бойфрендом

После выхода на красную дорожку Каннского кинофестиваля, в аккаунтах в запрещённой соцсети Лены Перминовой и её бойфренда Романа Тарасова произошли неожиданные перемены: у обоих исчезли совместные фотографии.

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