В Москве задержали бывшую участницу «Дома-2»

В Москве задержали блогершу, снимавшую себя голой в магазине, сообщило ГУ МВД по столице в Max. Как указали в ведомстве, в воскресенье, 19 июля, в магазине на улице Волоколамское шоссе блогерша находилась в обнаженном виде.