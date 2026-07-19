В Москве задержали бывшую участницу «Дома-2»

В Москве задержали блогершу, снимавшую себя голой в магазине, сообщило ГУ МВД по столице в Max. Как указали в ведомстве, в воскресенье, 19 июля, в магазине на улице Волоколамское шоссе блогерша находилась в обнаженном виде.
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