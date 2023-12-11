Посмотрите, как в Бобруйском районе прошел спортивный зимний праздник.

Спортивное мероприятие, которое собрало руководство района, депутатский корпус, представителей организаций, учреждений и общественных объединений, а также их семей, прошло сегодня на территории оздоровительного лагеря ´Бобренок-2010´.
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