Рязанский медуниверситет вошёл в число лучших вузов мира

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (РязГМУ) попал в престижный международный рейтинг Round University Ranking (RUR) — один из наиболее авторитетных мировых рейтингов вузов.
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