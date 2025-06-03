Провинция.ру
Свежие новостиMain
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Провинция.ру

264 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • angel angel
    На лесоповал, пока не сдохнут!Два студента по з...
  • Александр Бабин
    Да высшая мера наказания прямо кричит-что пора вернуть.Два студента по з...
  • Михаил Васильев
    Какая дура сажает на качели ребёнка в 11 месяцев?11-месячный малыш...

Рязанский медуниверситет вошёл в число лучших вузов мира

Рязанский медуниверситет вошёл в число лучших вузов мира

Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова (РязГМУ) попал в престижный международный рейтинг Round University Ranking (RUR) — один из наиболее авторитетных мировых рейтингов вузов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх