В Республике Татарстан сотрудниками правоохранительных органов пресечена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением бюджетных денежных средств, выделяемых одному из банков

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Татарстан в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий выявлена мошенническая схема по факту хищения бюджетных денежных средств, выделяемых одному из банков с государственным участием в рамках реализации одной из программ, группой лиц, путем обмана и злоупотреблением доверия граждан России.
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