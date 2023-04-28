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Журналисты раскрыли обман с покупкой замка Аллы Пугачевой

Журналисты раскрыли обман с покупкой замка Аллы Пугачевой

Продажа особняка певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь оказалась обманом. Ранее появилась новость о том, что недвижимость приобрел известный шоумен Стас Барецкий.

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