Дипломатия гнилых абрикосов: Армения для Европы оказалась «расходным материалом», и армянской диаспоре это сильно не нравится Андрей Суздальцев: «Ереван затеял с Москвой и ЕС двойную торговую игру, которая сильно напоминает спекуляцию» Ирина Мишина Фото: Александр Патрин/ТАСС Материал комментируют: Андрей Суздальцев Борис Шмелев В ЕС, похоже, уже начали предъявлять права собственности на Армению.